На Ривненщине произошло ДТП с микроавтобусом: двое погибших, четверо пострадавших

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
1,4 т.

  • Возле города Ривне произошло смертельное ДТП

  • Пострадавших и погибших пришлось вырезать из искореженного транспорта.

На Ривненщине произошло смертельное ДТП

В пятницу, 9 октября на дороге сообщением "Городище – Ривне – Староконстантинов", неподалеку от села Новая Любомирка, произошло ДТП с участием ВАЗ и микроавтобуса Renault Master, в результате чего двое человек погибли, еще четверых с травмами госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Ривненской области, уточняя, что погибшими оказались водитель и пассажир "Жигулей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Приблизительное место ДТП

"Пострадавших с Renault Master доставили в больницу", – добавили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ривненской области, спасателям, прибывшим на место аварии, пришлось вырезать пострадавших и погибших из искалеченного транспорта.

На Ривненщине произошло смертельное ДТП
На Ривненщине произошло смертельное ДТП
На Ривненщине произошло смертельное ДТП
На Ривненщине произошло смертельное ДТП
На Ривненщине произошло смертельное ДТП
На Ривненщине произошло смертельное ДТП

"Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает полиция. К оказанию помощи привлечены три спецавтомобиля ГСЧС и 15 спасателей", – рассказали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сарненском районе Ривненской области 14-летний парень, катая своих сверстников на отцовской машине, попал в ДТП. Пострадали четверо человек.

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