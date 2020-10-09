На Ривненщине произошло ДТП с микроавтобусом: двое погибших, четверо пострадавших

В пятницу, 9 октября на дороге сообщением "Городище – Ривне – Староконстантинов", неподалеку от села Новая Любомирка, произошло ДТП с участием ВАЗ и микроавтобуса Renault Master, в результате чего двое человек погибли, еще четверых с травмами госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Ривненской области, уточняя, что погибшими оказались водитель и пассажир "Жигулей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пострадавших с Renault Master доставили в больницу", – добавили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ривненской области, спасателям, прибывшим на место аварии, пришлось вырезать пострадавших и погибших из искалеченного транспорта.

"Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает полиция. К оказанию помощи привлечены три спецавтомобиля ГСЧС и 15 спасателей", – рассказали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сарненском районе Ривненской области 14-летний парень, катая своих сверстников на отцовской машине, попал в ДТП. Пострадали четверо человек.