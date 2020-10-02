На Ривненщине пенсионерки обвинили Украину в войне против России

В маршрутке на Ривненщине вспыхнул скандал из-за сепаратистских высказываний двух пенсионерок. В частности, они безосновательно обвинили Украину в нападении на Россию и призвали отдать оккупантам Луганск.

О досадном инциденте рассказала на своей странице в Facebook журналистка Алина Дубовская. По ее словам, свидетелем разговора фанаток "русского мира" она стала лично – в городе Дубно.

"Едут две бабы. "Сволочи, наворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы!" – говорит та, что сидит. "А что ты думаешь: что им жалко было тот Луганск отдать? Это же наши братья!" – соглашается та, что в очках", – вспоминает девушка.

Дубовская отметила, что сначала подумала, что ей послышалось. Но когда начала прислушиваться, то поняла, что молчать не сможет. Поэтому журналистка встала со своего места и, протолкнувшись сквозь толпу пассажиров, подошла к пенсионеркам и завела разговор.

– Извините, а вы в Дубно родились?

– А какое твое с**ное дело?

– А такое. Скажите, так кто на кого напал?

– Украина на Россию. Вот Майдан сделали и пошли войной!

– Вы понимаете, что вы говорите?! Я не позволю вам здесь озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!

– А нам по х*й армия! Она наш хлеб жрет!

После услышанного, вспоминает Дубовская, она не удержалась и перешла на крик. В частности, девушка напомнила пенсионеркам, что из-за таких, как они, в Украине такое и происходит. Также журналистка отметила, что и сама имеет отношение к защите Украины и обвинила собеседниц в отсутствии совести. Завершая спор, она с сарказмом предложила пенсионеркам уже начинать говорить на русском и позвать Путина с войсками. На это оппонентки ответили ей: "Надо будет, так и позовем!".

"С другой стороны сидела младшая женщина, лет 40. Вставляет свое видение: "Ты, дура малолетняя, ты жизни не видела и не знаешь, о чем тут говоришь! Рот закрой!". Остальные пассажиры поддакивали этой троице. Кто-то предложил силой высадить такую умную меня из маршрутки, мол, буду знать тогда, как замечания делать. Вышла сама, предварительно сфотографировав моих оппоненток", – рассказала Дубовская.

"Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно! С Днем пожилых людей, ага!" – поделилась она своей болью.

В комментариях патриоты возмутились из-за такой позиции дубенских сепаратисток и поделились своими мыслями по поводу скандала.

"Место им уступите", "Ничего вы не понимаете – все дело в колбасе по 2,20 и хлебе по 14 коп. Таким, чтобы в пузе полно и в штанах тепло, а остальное – то такое", "И эти уроды имеют голос на выборах. Как же я ненавижу этих совко*рочеров ", "Это неудивительно, ведь из кодла тех, кому при союзе хорошо. А вам, Алина, слава и поклон", "Там совок головного мозга! Но выдержать и промолчать действительно трудно! Очень благодарна вам, потому что сама такая!", "Старые клячи (имею право так их называть, потому что и сама в статусе бабушки) сталинских времен хотят? Дуры", "Передать эти фотографии в СБУ за сепаратизм", – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран ООС Александр Морозов стал свидетелем того, как в одном из троллейбусов Киева пассажирки пенсионного возраста назвали защитников Украины, воюющих с российскими оккупантами на Донбассе, "убийцами". Кроме того, они обвинили их в вооруженной агрессии, развязанной Москвой.