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29 мая • обновлено в 00:26
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На Ривненщине обнаружили вспышку COVID-19 среди военных

1.2т
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На Ривненском полигоне у девятерых военнослужащих обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил пресс-офицер 44-й отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа, передает Укринформ.

"Сейчас они находятся в Ривненском госпитале, состояние здоровья удовлетворительное", – рассказал он.

По словам Кульпы, подозрения на COVID-19 обнаружили еще во время планового ПЦР-тестирования 24 мая, однако симптомы болезни у бойцов отсутствовали, температура также не превышала нормы.

Остальной личный состав, который находится на полигоне, сейчас на обсервации и выполняет рекомендации медиков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса COVID-19. Из них – 477 за последние сутки. С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 669 людей.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ривне
Тег
Вооруженные силы Украины
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