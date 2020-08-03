На Прикарпатье столкнулись два мотоцикла и внедорожник: есть погибший и пострадавшие

В результате ДТП один человек погиб.

В ночь на 3 августа в селе Драгомирчаны Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщается на официальном сайте областного управления ГСЧС, на трассе Н-09 сообщением Мукачево-Львов произошло столкновение двух мотоциклов и одного внедорожника Toyota RAV4 (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

На мотоциклах находилось по два человека, в автомобиле – четыре человека.

В результате ДТП один человек погиб, три человека травмированы. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали.

С места ДТП тремя каретами скорой помощи травмированных госпитализировали в больницу.

Смертельное ДТП на Прикарпатье if.dsns.gov.ua

Смертельное ДТП на Прикарпатье if.dsns.gov.ua

Смертельное ДТП на Прикарпатье if.dsns.gov.ua

Смертельное ДТП на Прикарпатье if.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября водитель BМW, двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой MАN продуктовой сети АТБ.

В результате легковушку разорвало на части, четверо погибли. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.