МоваЯзык

Топ-темы:

На Прикарпатье столкнулись два мотоцикла и внедорожник: есть погибший и пострадавшие

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,2 т.
В результате ДТП один человек погиб

В результате ДТП один человек погиб.

В ночь на 3 августа в селе Драгомирчаны Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщается на официальном сайте областного управления ГСЧС, на трассе Н-09 сообщением Мукачево-Львов произошло столкновение двух мотоциклов и одного внедорожника Toyota RAV4 (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

На мотоциклах находилось по два человека, в автомобиле – четыре человека.

В результате ДТП один человек погиб, три человека травмированы. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали.

С места ДТП тремя каретами скорой помощи травмированных госпитализировали в больницу.

Смертельное ДТП на Прикарпатье

Смертельное ДТП на Прикарпатье if.dsns.gov.ua

Смертельное ДТП на Прикарпатье

Смертельное ДТП на Прикарпатье if.dsns.gov.ua

Смертельное ДТП на Прикарпатье

Смертельное ДТП на Прикарпатье if.dsns.gov.ua

Смертельное ДТП на Прикарпатье

Смертельное ДТП на Прикарпатье if.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября водитель BМW, двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой MАN продуктовой сети АТБ.

В результате легковушку разорвало на части, четверо погибли. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

УкраинаДТП
Поделиться в Facebook
  2. Общество