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14 мая • обновлено в 16:43
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На Прикарпатье от коронавируса умер известный в области врач

8.2т
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В среду, 13 мая, в Ивано-Франковской городской клинической больнице скончался известный на Прикарпатье онкоуролог Игорь Закала.

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Как сообщает "Типичный Франковск", у мужчины лабораторно подтвердился коронавирус COVID-19. За несколько дней до смерти состояние врача серьезно ухудшилось, вследствие чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Закала заведовал диспансерным отделением, имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.

Игорь Закала

Игорь Закала

"Типичный Франковск"

Смерть Закалы подтвердили и в управлении здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. "Скорбим вместе с семьей, друзьями и товарищами по поводу тяжелой утраты – неумолимая болезнь унесла жизнь Закалы Игоря Степановича. Был всегда толерантный, спокойный, взвешенный, сдержанный. Вечная память. Больно... Грустно... Трудно", – написали в Facebook коллеги медика.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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Tarr Dr
Tarr Dr
Не "на Прикарпатье", а "в Прикарпатье", но "на Украине". Телячьи правила не распространяются на иностранные языки!
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Общество

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