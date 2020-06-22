Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине

Из-за наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен второй (оранжевый) уровень безопасности, введены чрезвычайные меры безопасности.

В результате непогоды уровень воды в реках поднялся до 2 метров, размыты дороги, подтоплены мосты и частично разрушена дамба. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей, а также доставляют воду и еду, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине МВД

По состоянию на 19:00, затопление зафиксировано в девяти районах двух областей, уточнил глава МВД Арсен Аваков в Telegram.

На Прикарпатье и Буковине затопило десятки домов, началась эвакуация. Фото и видео последствий наводнения Twitter Арсена Авакова

В Ивано-Франковской области в эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. К эвакуационным работам привлечены 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы техники, в том числе вертолет Н225 Super Puma.

Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине МВД

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, в безопасности ли люди или домашние животные, помогают местной власти доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полиция охраняет помещения граждан, чтобы избежать мародерства", – рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине МВД

В Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Размыты дороги и подтоплены мосты в семи населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов частично разрушена дамба.

Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине МВД

Местных жителей предупреждают о возможном отселении с опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечены 10 единиц техники, 55 сотрудников ГСЧС и 12 полицейских.

Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине МВД

"Ситуация меняется ежеминутно. Полицейские и спасатели будут работать и ночью. Организовываем места для ночлега и питания. Сейчас ситуация контролируемая", – рассказал Аваков.

Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине МВД

Он уточнил, что утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и Национальной гвардии.

Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине МВД

(Видео – Twitter Арсена Авакова)

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье мощные ливни вызвали локальные потопы. Дожди с градом привели к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушению 4 мостовых переходов.