На популярном курорте Украины море заполонили медузы. Видео

Море в Приморске Запорожской области заполонили медузы.

Соответствующее видео, снятое с катера, появилось в Telegram-канале "Это Запорожье". На кадрах видно скопление из сотен животных, заполонивших море.

Судя по видео, искупаться в воде невозможно, ведь повсюду медузы.

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