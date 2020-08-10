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На популярном курорте Украины море заполонили медузы. Видео

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
2,0 т.
Медузы заполонили море в Приморске (фото: Фокус)

Медузы заполонили море в Приморске (фото: Фокус).

Море в Приморске Запорожской области заполонили медузы.

Соответствующее видео, снятое с катера, появилось в Telegram-канале "Это Запорожье". На кадрах видно скопление из сотен животных, заполонивших море.

Судя по видео, искупаться в воде невозможно, ведь повсюду медузы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаЗапорожье
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