На популярном курорте Украины море заполонили медузы. Видео

Медузы заполонили море в Приморске (фото: Фокус).
Море в Приморске Запорожской области заполонили медузы.
Соответствующее видео, снятое с катера, появилось в Telegram-канале "Это Запорожье". На кадрах видно скопление из сотен животных, заполонивших море.
Судя по видео, искупаться в воде невозможно, ведь повсюду медузы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее медузы также заполонили море в курортном поселке Кирилловка Запорожской области, из-за чего практически невозможно было войти в море.
также на побережье Азовского моря в Бердянске харьковчанин выловил гигантскую медузу.