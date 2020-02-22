В селе Выришальном Лохвицкого района Полтавщины 22 февраля похоронили воина 72 бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Максима Хитайлова. 22-летний защитник погиб 18 февраля на Донбассе при попытке наступления российских оккупантов.
Фото с траурной церемонии прощания опубликовало Kolo.News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Попрощаться с погибшим Героем пришли сотни людей: его родные, друзья, побратимы, односельчане. Гроб с телом воина сослуживцы несли на руках все 4 километра до кладбища. Также процессия сделала остановку у школы, в которой учился юный защитник Украины.
"Максим был хорошим человеком. Человеком, который, несмотря на свой возраст, сделал мужской поступок – пошел защищать родную страну. Характеризовать его можно со всех сторон как смелого парня, борца. Он, оставаясь один, прикрывал отход раненых побратимов, но вражеская пуля снайпера оборвала его жизнь", – рассказал о павшем Герое старший лейтенант Роман Усенов, заместитель командира мотопехотного батальона 72 ОМБр.
Максим Хитайлов
"Центральний"
Похороны Максима Хитайлова
Kolo.News
Погибший Максим Хитайлов родился 7 октября 1997 в селе Большая Знаменка Запорожской области, но вырос и жил в селе Выришальное на Полтавщине. После школы парень пошел учиться в Миргород, а затем – в Полтаву.
"Максим – выпускник нашего колледжа 2017 года по специальности "Изготовление тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий". Проучился 3,5 года. В этом же году поступил в Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Учился на "хорошо" и "отлично". Увлекался научно-исследовательской работой, музыкой, художественной литературой, спортом. Хороший парень. У преподавателей только лучшие воспоминания. Все потрясены. Это первый выпускник, которого мы потеряли на этой войне", – вспоминает директор Миргородского художественно-промышленного колледжа имени Н. В. Гоголя Национального университета имени Юрия Кондратюка Александр Дубина.
Похороны Максима Хитайлова
Kolo.News
В свою очередь заместитель военного комиссара Полтавского областного военного комиссариата Эдуард Бородай рассказал о деталях героической гибели парня. По его словам, воин был на позиции, которую противник накрыл плотным огнем. Максим открыл ответный огонь из пулемета, но в него попал вражеский снайпер. Пуля попала в голову.
У Максима остались мама и брат. Семья вспоминает о нем, как о хозяине, который очень помогал родным, строил дом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе.
В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери – погиб гранатометчик Максим Хитайлов 1997 года рождения.
Он служил в 72-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ. Парень был родом из Полтавской области.
По состоянию на вечер 19 февраля тело Героя еще находилось у террористов, которые похитили его с поля боя.
20 февраля террористы "ЛНР" отдали Украине тело погибшего под Золотым Героя.
21 февраля гроб с телом воина привезли в Полтаву. Там на площади перед ОГА с ним простились сотни украинцев.
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