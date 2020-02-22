В селе Выришальном Лохвицкого района Полтавщины 22 февраля похоронили воина 72 бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Максима Хитайлова. 22-летний защитник погиб 18 февраля на Донбассе при попытке наступления российских оккупантов.

Фото с траурной церемонии прощания опубликовало Kolo.News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Попрощаться с погибшим Героем пришли сотни людей: его родные, друзья, побратимы, односельчане. Гроб с телом воина сослуживцы несли на руках все 4 километра до кладбища. Также процессия сделала остановку у школы, в которой учился юный защитник Украины.

"Максим был хорошим человеком. Человеком, который, несмотря на свой возраст, сделал мужской поступок – пошел защищать родную страну. Характеризовать его можно со всех сторон как смелого парня, борца. Он, оставаясь один, прикрывал отход раненых побратимов, но вражеская пуля снайпера оборвала его жизнь", – рассказал о павшем Герое старший лейтенант Роман Усенов, заместитель командира мотопехотного батальона 72 ОМБр.

Максим Хитайлов "Центральний"

Похороны Максима Хитайлова Kolo.News

Погибший Максим Хитайлов родился 7 октября 1997 в селе Большая Знаменка Запорожской области, но вырос и жил в селе Выришальное на Полтавщине. После школы парень пошел учиться в Миргород, а затем – в Полтаву.

"Максим – выпускник нашего колледжа 2017 года по специальности "Изготовление тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий". Проучился 3,5 года. В этом же году поступил в Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Учился на "хорошо" и "отлично". Увлекался научно-исследовательской работой, музыкой, художественной литературой, спортом. Хороший парень. У преподавателей только лучшие воспоминания. Все потрясены. Это первый выпускник, которого мы потеряли на этой войне", – вспоминает директор Миргородского художественно-промышленного колледжа имени Н. В. Гоголя Национального университета имени Юрия Кондратюка Александр Дубина.

Похороны Максима Хитайлова Kolo.News

В свою очередь заместитель военного комиссара Полтавского областного военного комиссариата Эдуард Бородай рассказал о деталях героической гибели парня. По его словам, воин был на позиции, которую противник накрыл плотным огнем. Максим открыл ответный огонь из пулемета, но в него попал вражеский снайпер. Пуля попала в голову.

У Максима остались мама и брат. Семья вспоминает о нем, как о хозяине, который очень помогал родным, строил дом.

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