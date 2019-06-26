На Одесщину обрушился мощный ураган: устрашающие фото

На Измаил Одесской области 25 июня обрушился страшный ураган. Последствия оказались весьма плачевными.

Очевидцы и местные СМИ показали в сети фото разрушений. На них – поврежденные здания и вырванные с корнями деревья.

В результате сильных порывов ветра на проспекте Суворова, улицах Ивана Франко, Пушкина, Нахимова, Соборной, Гагарина, Пароходной и других упали ветки деревьев, кое-где и вовсе упали целые деревья. В некоторых районах города оборваны линии электропередач, а улицы превратились в настоящие реки.

При этом местная пресса жалуется на то, что часть вины лежит и на местных властях, так как в городе не проводится на надлежащем уровне санитарная очистка и замена старых гнилых деревьев на молодые саженцы.

Выпускникам же даже пришлось перенести бал, так как в таких условиях его проводить невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области пронесся масштабный ураган со смерчем, который валил деревья и срывал крыши домов.

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