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На Львовщине коронавирус убил водителя скорой, который 30 лет спасал людей

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
2,1 т.
На Львовщине коронавирус убил водителя скорой, который 30 лет спасал людей

На Львовщине от осложнений коронавируса умер водитель пятой подстанции львовской скорой помощи Марьян Сидор, который 30 лет своей жизни отдал служению людям.

Мужчину госпитализировали в региональный фтизиопульмонологический центр, однако, несмотря на попытки врачей, болезнь оказалась сильнее. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в Facebook.

"В семье ЛОЦЭМП МК невосполнимая потеря – от COVID-19 умер наш коллега Сидор Марьян Антонович... Благодаря его труду были спасены многие человеческие жизней", – отметили в медучреждении.

Марьян Сидор умер от осложнений COVID-19

Марьян Сидор умер от осложнений COVID-19 (Facebook ЛОЦЭМП МК)

Работники областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выразили искренние соболезнования родным и близким мужчины.

"К сожалению, COVID-19 не является мифом, выдумкой или тем, чем можно пренебречь. Вирус не выбирает, кого поражать, и в зоне риска ежедневно находятся наши медики. Берегите себя и родных!" – добавили врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штате Теннесси (США) от коронавируса умерла 6-летняя Джиджи Морс, которую американцы Дэвид и Присцилла удочерили из украинского детского дома.

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