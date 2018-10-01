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На ходу выталкивали из поезда: ''Укрзалізниця'' угодила в новый скандал

1.1тЧитать материал на украинском

Начальница поезда "Ковель-Москва" во время его движения со скандалом вытолкала одного из пассажиров из вагона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила очевидец инцидента Людмила Сафронова. Она уточнила, что это произошло 30 сентября. "Так продолжаться не может!" - написано в посте.

Как рассказала Сафронова, ссора началась в результате того, что из-за неисправности техники на железнодорожной станции Кривин кассир не смогла распечатать билеты, заказанные пассажирами через интернет. Кассир лично предупредила об этом начальницу поезда, однако та позволила сесть на свое место лишь одному человеку.

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"На ступеньках при открытых дверях стоял пассажир, которого начальник поезда выталкивала ногой. Все остальные пассажиры, которых также не пустили в поезд, начали бежать возле вагона и подавать сигналы остановки. В конце концов начальник поезда вытолкнула пассажира, слава богу, тот не упал под поезд, который был в движении", - написала Сафронова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ''Укрзалізниці'' недавно заговорили о новом дизайне билетов из-за России. Отмечается, что новый вариант оформления документов уже был разработан, однако утвердить его не удалось.

Читайте все новости по теме ""Укрзалізниця"" на OBOZREVATEL.

Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
Объекты
Укрзалізницяскандалыпоездвидео
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Kievskiy Oleg
Kievskiy Oleg
жидобандеровцы вообще уже с катушек слетели.
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