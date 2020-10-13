На Хмельниччине прокурор устроил ДТП на трассе, погибли два человека – СМИ

В Хмельницкой области, около села Гелетенцы, вечером 12 октября произошла смертельная авария, в которой погибли два человека.

По предварительной информации, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen, пишет УНН (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате погибли водитель и пассажир Volkswagen. Трагедия произошла на трассе около 20:00.

По информации СМИ, за рулем Toyota находился заместитель военного прокурора Западного региона.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Киевщине в ДТП попала мать с близнецами. Женщина погибла на месте, детей госпитализировали.