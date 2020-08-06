На Херсонщине пациенты оказались в ловушке из-за вспышки COVID-19: больницу срочно закрыли

В Херсонской городской клинической больнице им. А. С. Лучанского из-за вспышки коронавирусной инфекции среди пациентов и медицинских работников из учреждения не смогут выписаться остальные больные.

Временно, до 18 августа, там запретили и прием новых. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

В частности, в больнице уже выявлено девять больных COVID-19, среди которых шесть медработников и три пациента реанимационного отделения. У всех их, а также тех, кто пребывает в касательных отделениях, после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобраны 6 августа.

"Сейчас продолжается исследование этих материалов. В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции в заведении с 5 по 18 августа будет прекращена выписка и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка", – говорится в сообщении.

Данные о заболеваемости коронавирусом в Херсонской области (covid19.rnbo.gov.ua)

По словам главного врача медучреждения Владимира Ларионова, выписывать больных будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста на наличие COVID-19. При этом продолжит работу городской центр сердца, который функционирует на базе больницы – всех его пациентов и медицинских работников пока тестируют на наличие коронавируса.

В ОГА добавили, что подготовлен соответствующий приказ, регулирующий порядок обращения пациентов Днепровского района, потребности жителей которого обслуживает больница. Также пациенты смогут обратиться в другие, определенные в документе, учреждения здравоохранения города.

Отметим, что за весь период пандемии в Херсонской области выявлено 242 случая коронавируса (6 за последние сутки). От COVID-19 в регионе умерли три человека, при этом 211 смогли полностью побороть эту болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области у 26-летнего сотрудника обнаружили COVID-19. На самоизоляцию отправили всех отдыхающих.