На Харьковщине за буллинг накажут учительницу, которая ударила девочку книгой по голове

В Харьковской области на учительницу истории открыли административное дело по статье о буллинге за то, что она ударила пятиклассницу книгой по голове.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Инцидент произошел 10 сентября в Первомайском лицее №7.

"Школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове", – сообщили в полиции.

Об этом случае в Facebook рассказала мама девочки Ольга Безбабных. По ее словам, дети боятся учительницу, которая может ударить, бросить в ребенка мел или ключи.

“Сегодня я два заявления передала в школу на проведение внутренней проверки. С требованием уволить учителя. Она признает, что ударила, но говорит, что не вложила всю силу в удар... Директор просто поругала. Разбирательства не будет, т.к. эта ситуация неоднократно была и учителю все сходило с рук. Учитель истории на протяжении нескольких лет унижает, обзывает и применяет физическую силу по отношению к детям”, – написала женщина.

Она отметила, что учительница годами унижает детей и ей все сходит с рук.

“Сегодня вся школа поддерживает мои действия, детки начали говорить о том, как себя ведёт учитель. Всем надоело терпеть то, что вытворяет учитель одной из Первомайских школ Коваленко Елена Александровна. Её отстранили в 5 классе от занятий, поменяли учителя. Но есть и другие дети, с которыми она также будет безнаказанно жестоко обращаться. А жалоб на неё очень много”, – отметила Безбабных.

Впоследствии мама школьницы написала заявление в полицию. Правоохранители расспросили учителя и учеников, которые были свидетелями происшествия. Этот факт они подтвердили.

По словам полицейских, теперь на учительницу будет составлен административный протокол за буллинг (травлю) ученицы. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.

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