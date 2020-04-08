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8 апреля • обновлено в 19:13
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На Донбассе продолжаются бои: оккупанты ранили воина ВСУ и получили четкий ответ

1.1т
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Вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного воина ВСУ.

Боевики открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

На Донбассе продолжаются бои: оккупанты ранили воина ВСУ и получили четкий ответ

zik.ua

Также оккупанты применили гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Враг вел огонь по позициям сил ООС в районе Павлополя, Марьинки, Старогнатовки, Калиново-Борщеватового, Новоалександровки, Орехово.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. ВСУ нанесли прицельные удары по опорным пунктам противника, прекратив его активность. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 7 апреля нанесли удар из гранатомета по окраинам Марьинки Донецкой области, в результате чего ранение получила местная жительница.

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Автор
Юрий Сергиенко
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