На Буковине новая вспышка коронавируса: врачи выбились из сил

На Буковине 21 мая было подтверждено еще 63 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Всего с момента начала эпидемии в регионе опасной болезнью заболели 2 905 человек.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук. По его словам, в течение суток лабораторный центр исследовал 470 новых образцов.

"Также 22 человека выздоровели от COVID-19. Они дважды получили негативные результаты ПЦР-тестов. В целом в последние дни положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества проработанных. Это хорошая тенденция", – написал чиновник.

Коронавирус на Буковине

"Вместе с тем, в наших больницах еще немало пациентов в тяжелом состоянии, медики очень уставшие. Поэтому не забывайте о безопасности", – призвал граждан Осачук.

Тем временем, на странице Черновицкой ОГА в Facebook появились данные о летальных случаях в области. По состоянию на 21 мая их количество увеличилось еще на пять. У всех погибших были тяжелые формы пневмонии, у четырех подтвердился коронавирус.

Так, от осложнений COVID-19 на фоне сопуствующих заболеваний умер 69-летний житель Заставны (болел лимфолейкозом), 57-летний черновчанин с сахарным диабетом, гипертонией и ишемией, 64-летний житель Сторожинецкого района (страдал от гипертонии и избыточного веса), а также 60-летний черновчанин.

Еще одна 74-летняя жительница Глыбокского района имела подозрение на коронавирус и перед смертью перенесла инфаркт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая в Ривненской области был зафиксирован самый высокий в Украине скачок статистики заболеваемости коронавирусом COVID-19 за сутки. Ведь если 19 мая в регионе было выявлено 29 случаев заражения, то уже на следующий день цифра составляла 70.

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