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29 октября • обновлено в 00:25
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"Мы вас теряем": Сенцов на новоселье у Саакашвили вызвал ажиотаж в сети

1.1т Читать материал на украинском

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов удивил сеть снимком с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили.

Фото появилось на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Одесса. Маленькая квартира с огромным балконом на последнем этаже. Новоселье у Мишико", – подписал Сенцов. На кадре мужчины стоят, приобняв друг друга за плечи, и улыбаются.

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Сенцов удивил сеть снимком с Саакашвили

Сенцов удивил сеть снимком с Саакашвили

Facebook Олега Сенцова

У украинцев столь интересная встреча вызвала неоднозначную реакцию.

"Жаль. Еще один герой накрылся медным тазом", "Олег, зачем вы руки мараете?", "Наркотой угощал? Нам ждать парный бег по крышам?", "Зашкварно", "Мы вас, похоже теряем", "Зачем?", "Очень странно", "Не самое удачное фото", – написали в комментариях.

Сенцов удивил сеть снимком с Саакашвили

Сенцов удивил сеть снимком с Саакашвили

Нашлись и те, кому такая компания пришлась по вкусу. "Зачем поливать человека грязью из-за фото?", "Так держать", – отметили они.

'Мы вас теряем': Сенцов на новоселье у Саакашвили вызвал ажиотаж в сети
'Мы вас теряем': Сенцов на новоселье у Саакашвили вызвал ажиотаж в сети
'Мы вас теряем': Сенцов на новоселье у Саакашвили вызвал ажиотаж в сети
'Мы вас теряем': Сенцов на новоселье у Саакашвили вызвал ажиотаж в сети
'Мы вас теряем': Сенцов на новоселье у Саакашвили вызвал ажиотаж в сети
'Мы вас теряем': Сенцов на новоселье у Саакашвили вызвал ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов отреагировал на скандал президента Владимира Зеленского с добровольцами на Донбассе, заявив, что испытывает стыд за главу государства.

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Персоны
Олег Сенцов Михеил Саакашвили
Место
Украина Одесса
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