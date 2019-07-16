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"Мы не РПЦ, чтобы уничтожать!" Епифаний объяснил, зачем пожалели Филарета

18.1т Читать материал на украинском

Глава ПЦУ Епифаний заявил, что церковь решила не наказывать еще жестче Почетного патриарха Филарета, так как это противоречит ее принципам.

По его словам, жаль смотреть, как Филарет "разрушает то, что было сделано им на протяжении длительного времени". Свое мнение священнослужитель высказал в интервью "Религийной правде". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас странно видеть интервью, которые он дает каналам, которые даже находятся в санкционных списках, и не имеют права транслироваться в Украине. Возможно, даже записывать такое интервью им не разрешено на территории украинского государства", – сказал он.

Епифаний

Епифаний

Скриншот с видео

Также Епифаний прокомментировал решение Священного Синода, на котором Филарета оставили в составе епископата ПЦУ.

"Мы не будем уподобляться Русской православной церкви, которая уничтожает человека, который говорит против, оступился... Мы не будем идти этим разрушительным путем", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Митрополит Епифаний Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Для православного мира вы никто и звать вас никак.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Новикова Мавра, да уж скорее ты - никто!
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Юг Руси
Юг Руси
И по сложившейся традиции, обязательно нужно упомянуть Россию ))))))))))
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Ященко Олег
Ященко Олег
Юг Руси, и перред этим названием добавить пидо.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Наблюдать за грызнёй укросект - бесценно)
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Ященко Олег
Ященко Олег
Алоизович Петр, естественно, ведь рашасекта для тебя безценна.
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