"Мы не РПЦ, чтобы уничтожать!" Епифаний объяснил, зачем пожалели Филарета

Глава ПЦУ Епифаний заявил, что церковь решила не наказывать еще жестче Почетного патриарха Филарета, так как это противоречит ее принципам.
По его словам, жаль смотреть, как Филарет "разрушает то, что было сделано им на протяжении длительного времени". Свое мнение священнослужитель высказал в интервью "Религийной правде". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Сейчас странно видеть интервью, которые он дает каналам, которые даже находятся в санкционных списках, и не имеют права транслироваться в Украине. Возможно, даже записывать такое интервью им не разрешено на территории украинского государства", – сказал он.
Епифаний
Скриншот с видео
Также Епифаний прокомментировал решение Священного Синода, на котором Филарета оставили в составе епископата ПЦУ.
"Мы не будем уподобляться Русской православной церкви, которая уничтожает человека, который говорит против, оступился... Мы не будем идти этим разрушительным путем", – пояснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
11 июня Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор, хотя устав церкви такого права ему не дает.
Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.
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