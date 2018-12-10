''Мы готовимся'': россиянам озвучили четкий посыл от украинцев

Российские оккупанты, ослепленные кремлевской пропагандой, должны знать, что Украина постоянно готовится дать им достойный вооруженный отпор.

Поэтому каждый желающий вторгнуться на территорию суверенного государства обязан понимать, что здесь его никто не ждет, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Он также намекнул захватчикам, что слепое доверие всему, что они слышать со своих экранов, в итоге будет стоить им собственной жизни.

Армия Украины "Военное обозрение"

"Российский телевизор на самом-то деле подкладывает свинью гражданам России. Потому что им внушают, что когда они придут на танках или не на танках, наверное, на боевых самолетах, их тут будут ждать с нетерпением. Потому что у нас якобы все очень-очень плохо, что не соответствует действительности. Но я, когда выступаю публично на тех же федеральных каналах, всегда им говорю: ребята, все вот эти учения, которые проводит украинская армия, например ПВО, направлены на то, чтобы русский Иван, который реально будет привлечен к этой военной операции, знал, что его никто не ждет. Но к его возможному приезду или прилету мы готовимся", — предупредил армию страны-агрессора он.

Роман Цимбалюк "Ваши новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко приструнил члена Совета Федерации России Франца Клинцевича. Он доходчиво объяснил ему, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Позднее он вновь повторил подобный месседж на кремлевском телевидении. В частности, журналист напомнил оккупантам, что на Донбассе их ждет неминуемая гибель от рук защитников Украины. По словам Цимбалюка, вместо того, чтобы разгонять истерию вокруг фейка о расцвете "фашизма" в Украине, агрессору следовало бы задуматься о том, что все украинские националисты готовы дать вооруженный отпор захватчикам родной страны.