Можно закрыть окна и двери, похоронить себя в телевизоре, пропахнуть тоской и никчемностью, потерять надежду и стонать, как вокруг все плохо и страшно. А можно выйти на белоснежно-переливающийся марчуковский снег, вдохнуть морозный воздух, вкусно пахнущий дымком (сосед топит дровами), покормить птиц и спокойно посмотреть вокруг.

"Ничего не меняется" – но я помню, как совсем недавно выглядели дороги. А теперь после всех снегопадов машины едут по асфальту – просто ритмично и четко чистят. Недавно по пути в недавно открывшуюся "Селедочную" (очень вкусно!) на Подоле залюбовались слаженной работой снегоочистительной техники на тротуарах. Такие толковые компактные машинки – идешь после них по чистому нескользкому тротуару и наслаждаешься.

Нужно было по делам зайти в полицию – приятно удивлена четкостью работы, количеством молодых интеллигентных служащих, но больше всего тем, что просторная приемная выглядит, как в паспортном сервисе. Не помню в прежней милиции детских уголков. Так же, как и сотрудников за прозрачным стеклом. Так же четко, быстро и цивилизованно решились вопросы в Реестре избирателей. Поколение молодых скоро понятия не будет иметь, что такое удушливые бесправные очереди.

Иногда чего-то просто не замечаешь. Недавно во время введения военного положения один из друзей, живущий очень близко к Зоне, написал, что у них не отрабатывался четкий план эвакуации университета. Я тогда мельком подумала: "Безобразие. А у нас, наверно, и подавно". И ошиблась. На проходной завода вдруг замечаю табличку об эвакуации – наверно, давно висит, только внимания не обращала.

Украина

Спрашиваю знакомого водителя (у нас бесплатная развозка сотрудников). Удивляется: "Как, разве Вам не говорили?". Может, говорили, но я сейчас нечасто на заводе бываю. Попутно смотрю на новые для меня спецовки (недавно разработанный дизайн) – снимок, увы, нечеткий, надпись "Blauberg motoren". Тоже показатель времени – украино-немецкая промышленная группа, бОльшая часть предприятий в которой – наша.

И календарь для ВИП-покупателей в этом году (это фишка одного из основных акционеров) – украинский авангард. Вы не поверите, но мы становимся модными в мире. Вчерашнее подписание зоны свободной торговли с Израилем – тому доказательство.

Сегодня писать больше некогда – нас ждет удивительный вечный Город с его тайнами и чудесным свойством исполнять желания. Пусть исполнятся и Ваши. Хорошего продуктивного дня!

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