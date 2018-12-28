Синоптик дала холодный прогноз погоды на выходные в Украине

На территории Украины в последние выходные 2018 года, 29 и 30 декабря, ожидается усиление морозов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в ночные часы температура воздуха составит -2... -9 градусов, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине местами до -10... -14 градусов.

Днем в эти дни ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на северо-востоке -3... -7 градусов.

В западных областях и в южной части ночью около нуля, днем +1... +5 градусов.

"Осадки будут периодические, небольшие — снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха", — уточнила Диденко.

В Киеве 29-30 декабря будет преобладать облачная влажная погода, с небольшими осадками. Ночью в столице -2... -4 градуса, в ночь на воскресенье до -7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая волна похолодания в Украине продлиться до первых дней января 2019 года.

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