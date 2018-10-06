Морозы наступают: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Украине

В Украину в субботу, 6 октября, придет сухая погода, температура воздуха днем немного поднимется, однако ночью все равно ожидаются заморозки.

Так, по всей стране будет малооблачно, без осадков, днем до 21° тепла, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье и в Карпатском регионе на поверхности грунта, в восточных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°; днем 14-19° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°.

В Киеве 6 октября будет малооблачно и без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19°. По области также будет малооблачно и без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 14-19°.

На 7-8 октября синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла (в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3); днем 16-21° тепла.

В столице в эти ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки, осадков не прогнозируется.