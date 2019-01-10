Мороз и потепление: синоптик дала неожиданный прогноз по Украине

В Украине 11 января в разных областях ожидается мороз, снегопады, дожди, метели, гололед и потепление.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, на западе и севере осадков не предвидится, только на Сумщине возможен снег, ночью -7... -15, днем -5... -12 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой, там до -8 градусов) будет тепло, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму +4... +8 градусов.

Однако, по словам Диденко, это "термическое удовольствие" будет неприятно компенсировать сложная погода.

В частности, прогнозируется мокрый снег и дождь, умеренные осадки могут переходить в сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца недели: ожидаются снег и метели.

Также народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.