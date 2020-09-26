Мировое топовое СМИ 'отдало' Крым России и попало в громкий скандал

Британское новостное агентство ВВС обнародовало карту Украины без аннексированного Россией Крыма.

На это обратили внимание украинские пользователи сети, которые успели сделать скриншот новости о падении военного самолета АН-26 в Чугуеве, которая проиллюстрирована картой без Крыма.

В сети призвали украинцев массово пожаловаться на действия ВВС и отправить письма на почту СМИ.

На момент написания новости (13:10 по Киеву), на сайте агентства новость с картой была удалена.

К тому же, ВВС извинились за допущенную ошибку перед Украиной.

"ИСПРАВЛЕНИЕ: более ранняя версия этой истории содержала неверную карту. Приносим извинения за ошибку", – сказано в исправленной версии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия. Посольство Украины в США потребовало исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде".