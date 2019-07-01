Руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой области путем проведения всеукраинского референдума.

Во-первых, необходимо напомнить господину Богдану, что итоги референдума не имеют прямого юридического действия, они носят совещательный характер. В любом случае для принятия такого решения должно быть голосование Верховной Рады.

Во-вторых, вопрос русского языка на Донбассе никогда не стоял. Большинство небольших поселков, например, вокруг того же Славянска, говорят по-украински. Конечно же, на своем диалекте, со своим произношением, но проблемы языка там никогда не было. Точно так же, как и на Закарпатье. Они там разговаривают на очень специфическом украинском языке, его вообще можно рассматривать как другой язык, но в этом нет никакой проблемы.

В-третьих, война, которая происходит в Украине – это не языковая война. Язык ни в коей мере не является причиной этой войны. Причиной этой войны являются агрессивные планы Российской Федерации по возвращению Украины под ее геополитическое влияние, в будущем с созданием нового союзного государства.

И это никак не касается языка. Никак.

Флаги "ДНР", иллюстрация nrt24.ru

Почему вообще возник вопрос языка во время этой войны? Потому что военные пропагандисты Российской Федерации выискивали разные точки, которые можно было бы назвать проблемными для Украины, и раскручивали их с помощью СМИ, соцсетей и так далее. В частности, это были вопросы церкви, вопросы социального обеспечения, вопрос недоверия к власти, вопрос желания некоторых отдельных слоев населения присоединиться к России, и вопрос языка.

Россияне до сих пор ошибочно считают, что вопрос русского языка является вопросом, способным как-то повлиять на пророссийский электорат в Украине. Но это не так.

Русский язык у нас никак не ущемляется. По крайней мере, до 2013 года такого ущемления не было вообще. Большинство фильмов у нас демонстрировались на русском языке, сериалов – на русском языке, социальные сети были на русском языке. Квоты на украинский язык в кино, в литературе и на телевидении, обязательный украинский язык для государственных служащих и так далее – все эти меры стали применяться только после начала войны.

Язык не был причиной войны. Не ликвидировав причины, вы не остановите войну.

Фактически, когда Богдан говорит о нивелировании языкового вопроса при помощи референдума, затем голосования в Верховной Раде, принятия отдельного закона, это является началом федерализации Украины.

Что такое особый статус языка на отдельной территории? Это отдельная конституция для отдельной территории. В Конституции Украины сказано, что украинский язык является единственный государственным языком на всей территории страны, но Богдан хочет написать новую конституцию специально для Донбасса. Фактически так прощупывается возможность федерализации.

Таким образом Богдан обходными путями пытается мягко навязать нам условия России. Откуда-то у него в голове взялась идея, что именно язык является причиной войны. Значит, это либо манипуляция с его стороны, или еще хуже – легализация определенных договоренностей с Российской Федерацией.

Это очень плохой сигнал – не только для всех украинцев, но и для господина Богдана. Потому что, если у Администрации президента Украины существуют кулуарные договоренности с Россией, которые они должны выполнять, то они будут принимать непопулярные в Украине решения, а значит, терять поддержку украинцев. За потерей поддержки могут последовать более серьезные последствия, например, гражданское сопротивление, акции гражданского неповиновения и новый Майдан, который их снесет.

Потому что не может Украина принимать капитулянтские предложения Кремля. Не потому что они плохие, не потому, что мы против русского языка, а потому что это действия на уничтожение украинского суверенитета, украинской независимости.

Кремль будет пытаться организовывать парад суверенитетов, создавать небольшие области-"государства", которые будут проводить "референдумы", как это было в Донецке, Луганске и в Крыму, они будут откалываться от страны, туда будут заходить российские войска. Так понемногу мы будем терять все больше и больше территорий. Но начинают они очень завуалировано – с якобы референдума по языку.

Это очень негативная и очень опасная практика, которая не принесет пользы ни Украине, ни лично господину Богдану.

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