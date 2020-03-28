Минздрав призвал украинцев "стучать" на соседей, которые не придерживаются самоизоляции

В Министерстве здравоохранения Украины попросили помочь соседям придерживаться самоизоляции и жаловаться правоохранителям на нарушителей режима.

Там подчеркнули, что самоизоляция в течение 14 дней после возвращения из-за границы является обязательной для всех граждан. Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook.

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"Посетите вместо соседей магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям МЗ. Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL ранее, количество больных коронавирусом в Украине в десятки и сотни раз больше, чем об этом говорит официальная статистика. Об этом рассказал в интервью бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

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