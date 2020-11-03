Минздрав обновил перечень симптомов для госпитализации с COVID-19

Министерство здравоохранения Украины приняло специальный приказ, который предусматривает изменение перечня симптомов, с которыми людей с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом следует госпитализировать.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк. Она отметила, что в обновленный список входят три признака, однако пациент должен быть доставлен в больницу при наличии хотя бы одного из них (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, сейчас госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, имеющим хотя бы один из нижеперечисленных признаков:

частота дыхания менее 10 в минуту или больше 30-ти;

сатурация меньше или равна 92% (уровень насыщенности гемоглобина кислородом);

нарушение сознания.

Кроме того, отметила Садовьяк, госпитализация также показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию.

Что касается завершения амбулаторно-поликлинического лечения, то оно возможно при:

отсутствии клинических проявлений коронавируса в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного исследования;

отсутствии симптомов болезни в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты взятия материала при положительном результате ПЦР-теста;

отсутствии признаков инфекции при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

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