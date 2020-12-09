Микитась "заказал" своего юриста чеченцам, – источники
Экс-нардеп Максим Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины, может быть причастен к похищению сотрудника своей компании.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. Согласно этой информации, Микитась якобы дал своему юристу взятку в 700 тысяч долларов с целью получения желаемого вердикта в одном из судов, однако тот дело "не решил". Собеседники отметили, что Микитась якобы заказал похищение четырем лицам (двое из них чеченцы) с целью возвращения указанной суммы.
Источники также отметили, что правоохранители имеют переписки экс-нардепа с юристом. По их убеждению, такие доказательства могут заставить Национальное антикоррупционное бюро пересмотреть сделку со следствием Микитася, по которой его выпустили из СИЗО.
Отметим, по данным нашего источника, 2 декабря Микитась якобы досрочно вышел из Лукьяновского СИЗО. В пресс-службе НАБУ заявили, что он добровольно возместил в госбюджет Украины 50 млн гривен ущерба по делу "Укрбуда". Указывается, что общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.
Напомним: бывшему народному избраннику и бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также еще семерым людям, инкриминируется участие в коррупционной схеме.
По данным следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД (с марта 2014 года – ГУ Нацгвардии) и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в Ж/К 50 квартир и 30 паркомест.
Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир на 81,64 млн гривен меньше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря детективы НАБУ объявили Максиму Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений по делу госкомпании "Укрбуд".
В причастности к коррупции подозревают также замглавы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.
Еще одного фигуранта – замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса – ВАКС взял под стражу (с альтернативой внесения 1 млн гривен залога) 2 декабря.
НАБУ провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
В СМИ опубликовали фото особняка, где отбывает арест Микитась. Он находится в селе Гнедин на Киевщине. На территории есть гараж на несколько авто, собственное озеро, бассейн, теннисный корт и детская площадка.