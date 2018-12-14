Метель закружит: синоптики уточнили снежный прогноз по Украине

В пятницу, 14 декабря, в Украине опять ожидаются снегопады, немного потеплеет.

Только в восточных областях и Приазовье, днем и на юге страны без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный (в западных областях — северо-западный), 5-10 м/с.

Снегопад в Украине

Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, днем в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 14 декабря будет снежно. Температура воздуха от -2 до 0.

Также синоптики показали результаты работы циклона над Украиной, которые выражаются в высоте снежного покрова.

На курортах Египта в это время сохраняется тепло. В Хургаде 14 декабря днем ожидается температура на уровне +21 +22, вода прогреется до +19 +20.

В Шарм-эль-Шейхе будет немного теплее — до +24, в Каире и Сафаге— до +23.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие дни сохранится облачная погода, местами пройдет снег.15 декабря днем ​​в Карпатском регионе мокрый снег, на остальной территории — без существенных осадков.

Ранее синоптики прогнозировали, что в декабре 2019 года температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.