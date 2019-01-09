''Металлолом на ремонте!'' В сети высмеяли боевой корабль России в Черном море

В среду, 9 января, в акваторию Черного моря вошел боевой корабль Северного флота Российской Федерации.

По данным эксперта благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Андрея Клименко, корабль принадлежит к классу эсминец.

"Утром 9 января в Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619), проект "Фрегат", по классификации НАТО – Udaloy", – сообщил он.

Клименко отметил, что впервые со времени аннексии Крыма военный корабль такого класса появился в море.

"В Черное море впервые за время оккупации Крыма зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, а не Черноморского, а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальний морской зоне", – подчеркнул эксперт.

Добавим, что пользователи сети активно комментировали пост Клименко. В комментариях указывалось, что данный корабль РФ старый и скорее всего направляется на ремонт.

"До этого он (корабль. – Ред.) тусил в составе Средиземноморской группировки. Скорее всего его визит к нам более вынужденный, чем плановый", "35 лет железу. Ха, до этого носил название "Симферополь", "Металлолом", "Дымит слабовато", "На ремонт пришел", – писали в сети.

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Российский эсминец Facebook

Российский эсминец Facebook

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