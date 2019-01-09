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''Металлолом на ремонте!'' В сети высмеяли боевой корабль России в Черном море

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В среду, 9 января, в акваторию Черного моря вошел боевой корабль Северного флота Российской Федерации.

По данным эксперта благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Андрея Клименко, корабль принадлежит к классу эсминец.

"Утром 9 января в Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619), проект "Фрегат", по классификации НАТО – Udaloy", – сообщил он.

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Клименко отметил, что впервые со времени аннексии Крыма военный корабль такого класса появился в море.

"В Черное море впервые за время оккупации Крыма зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, а не Черноморского, а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальний морской зоне", – подчеркнул эксперт.

Добавим, что пользователи сети активно комментировали пост Клименко. В комментариях указывалось, что данный корабль РФ старый и скорее всего направляется на ремонт.

"До этого он (корабль. – Ред.) тусил в составе Средиземноморской группировки. Скорее всего его визит к нам более вынужденный, чем плановый", "35 лет железу. Ха, до этого носил название "Симферополь", "Металлолом", "Дымит слабовато", "На ремонт пришел", – писали в сети.

''Металлолом на ремонте!'' В сети высмеяли боевой корабль России в Черном море

Скриншот

Российский эсминец

Российский эсминец

Facebook

Российский эсминец

Российский эсминец

Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военно-морской флот России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.

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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Синессаные свинособаки лают, а кораблик идёт себе.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Это смеются люди чья страна крейсер 25лет не может крейсер"Украина" достроить!😀😁😂 тогда это действительно смешно 😀
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Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Хахаха, без сильная злоба и скрежет гнилых зубов. Это всё на, что вы способны, опущенные лохлы.
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