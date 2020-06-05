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5 июня • обновлено в 14:19
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Мэр Миннеаполиса разрыдался на похоронах убитого Джорджа Флойда: трогательные кадры

2.2т
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Мэр города Миннеаполис, что в штате Миннесота (США), разрыдался во время похорон умершего после жестокого задержания копами 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube пользователем News 19 WLTX (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что траурная церемония под звуки оркестра и хора прошла в главном зале Северного Центрального Университета Миннесоты. Погибшего почтили несколькими минутами молчания.

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

На похороны пришли многие известные американцы, сред которых и мэр города Джейкоб Фрей.

Так, прощаясь с погибшим Флойдом, чиновник преклонился перед его гробом на колени и разрыдался.

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

Как сообщал OBOZREVATEL, в Миннеаполисе в четверг, 4 июня, состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, убийство которого полицейским повлекло масштабные протесты не только в США, но и в других странах.

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Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Теги
убийство похороны
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