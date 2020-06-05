Мэр Миннеаполиса разрыдался на похоронах убитого Джорджа Флойда: трогательные кадры

Мэр города Миннеаполис, что в штате Миннесота (США), разрыдался во время похорон умершего после жестокого задержания копами 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube пользователем News 19 WLTX (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).
Отмечается, что траурная церемония под звуки оркестра и хора прошла в главном зале Северного Центрального Университета Миннесоты. Погибшего почтили несколькими минутами молчания.
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
На похороны пришли многие известные американцы, сред которых и мэр города Джейкоб Фрей.
Так, прощаясь с погибшим Флойдом, чиновник преклонился перед его гробом на колени и разрыдался.
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
Как сообщал OBOZREVATEL, в Миннеаполисе в четверг, 4 июня, состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, убийство которого полицейским повлекло масштабные протесты не только в США, но и в других странах.
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