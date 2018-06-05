"От охраны не откажусь": украинская писательница рассказала об угрозах

Украинская писательница Лариса Ницой, которая попала в "расстрельный список" СБУ заявила, что эта информация ее не запугала, но от охраны она отказываться не будет ввиду угроз.

"Для меня это не является неожиданностью, мне уже давно приходят письма с угрозами", - об этом сама Лариса сказала в комментарии OBOZREVATEL.

Несмотря на список, писательница уверена, что ее жизнь не изменится, а что касается безопасности, то она согласна на государственную охрану, если такая будет предоставлена.

"Соглашусь ли на охрану? Если предоставят, то да. Потому что учитывая то количество писем, которое в последнее время увеличилось, они мне приходят по электронной почте и на мою персональную страницу Facebook", - сообщила она.

Однако Ницой также не исключает, что список был создан только с целью запугивания его фигурантов.

"Я не исключаю такой возможности, такого варианта. Мне друзья говорили, что это создано для пиара накануне выборов, для создания положительного имиджа власти, чтобы мы ее полюбили и меньше критиковали. Я для себя подумала, что если это не пиар, то возможно, скорее запугивание нас, мол, есть вот такие "расстрельные списки" и будете много говорить, то вас могут расстрелять", - рассказала писательница.

При этом Ницой подметила: "Через положительное сообщение, скажем так, сообщают негативную информацию, достаточно профессионально в этом ключе, именно в формулировке сообщения".

На вопрос, запугала ли ее информация о попадании ее имени в "расстрельный список", писательница заявила: "Это конечно неприятная информация, но если я устроила скандал в СБУ, то это меня запугали? Пожалуй нет".

Также, по ее словам, уезжать из страны она не собирается, потому что "некуда и не за что".

Как ранее сообщал обозреватель, в СБУ отказались подтвердить подлинность опубликованного СМИ список из 47 украинских журналистов и блоггеров, которым, по версии СБУ, грозит смерть от рук киллеров.