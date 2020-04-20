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20 апреля • обновлено в 14:19
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Медиков с COVID-19 в Украине в разы больше, они могут заражать пациентов – Богомолец

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Инфицированных коронавирусом медиков в Украине значительно больше, чем по официальной статистике.

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Как заявила в интервью OBOZREVATEL заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, на сегодняшний день информация о более 800 медиков с COVID-19 не отвечает действительности.

Ольга Богомолец

Ольга Богомолец

"Я абсолютно уверена, что инфицированных медиков значительно больше. Их просто не проверяли", – отметила она.

По словам Богомолец, медики могут стать источником инфицирования, даже не зная об этом.

"И не только медики, которые работают в инфекционных больницах. Они более или менее хотя бы осознают это. Медики, которые работают в бригадах экстренной медицинской помощи, которые работают в больницах скорой помощи", – добавила врач.

Она считает, что тестирование на COVID-19 необходимо начинать с тех, кто находится в постоянном контакте с людьми.

"Врачи, которые работают, медсестры, которые работают, врачи и водители бригад скорой помощи, полицейские. То есть вся наша критическая инфраструктура", – подчеркнула Богомолец.

По ее мнению, такие тесты нужно проводить раз в неделю.

"Это необходимо делать перед выходными днями, в пятницу, чтобы на воскресенье-понедельник уже был готов тест, чтобы вовремя отстранить человека от работы, вовремя отправить на изоляцию", – заключила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Богомолец предупредила, что коронавирус может вспыхнуть в Украине с новой силой после майских праздников.

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Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
Теги
медики вирус
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