Мать Бузины обратилась к Зеленскому с просьбой: о чем речь

Мать убитого журналиста и писателя Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Ренат Кузимин, опубликовав снимки обращения и уточнив, что оно было направлено украинскому главе 31 мая.

"Несмотря на то, что с момента убийства Бузины прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде", – отметил Кузьмин.

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Иллюстрация. Обращение Валентины Бузины к Владимиру Зеленскому Коллаж

Он также назвал очевидным то, что к убийству журналиста "причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу".

Юрист добавил, что пятый президент Петр Порошенко, руководители Службы безопасности, генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел Украины ранее отказали матери писателя во встрече.

"Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит личный прием, после чего дело примет справедливый оборот", – подытожил адвокат.

Олесь Бузина buzina.org

Текст обращения к Зеленскому facebook.com/RRKuzmin

Текст обращения к Зеленскому facebook.com/RRKuzmin

Напомним, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову.

Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года стало известно, что в состав судейской коллегии, которая будет рассматривать по сути уголовное дело об убийстве Олеся Бузины, входит судья Олег Линник, который ранее вынес мягкий приговор фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

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