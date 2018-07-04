Массовое отравление детей под Киевом: украинцы рассказали об отношении к лагерям

Массовое отравление детей в частном детском лагере "Славутич" под Киевом, в результате которого одна девочка оказалась в коме, массово обсуждается в Украине.

Скандал оброс новыми деталями, а также была названа предварительная причина происшествия. OBOZREVATEL решил узнать у читателей, доверяют ли они детей подобным организациям.

Большая часть респондентов, а именно 33%, заявили, что лагеря – это зло, потому не стоит отдавать туда малышей.

В свою очередь, 29% опрошенных более лояльно относятся к таким организациям, несмотря на то, что не особенно доверяют. Такое решение поясняется тем, что летом больше некуда деваться.

21% опрошенных всецело поддержали лагеря, потому что у них не возникало проблем. Массовое отравление назвали единичным случаем.

И всего 15% согласились отдать своих детей только за границу. Всего в опросе участвовали 1531 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля с расстройством пищеварения в Переяслав-Хмельницкую районную больницу госпитализировали девочку, которая была сильно обезвожена и впала в кому. Также, еще 12 детей почувствовали себя плохо.

Представители лагеря заявили, что дети не могли отравиться в столовой.

4 июля в пресс-центре Госпродпотребслужбы заявили, что вероятной причиной стали йогурты, которые тренеры детской спортивной школы хранили на подоконнике.