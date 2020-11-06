Маркив рассказал, как в тюрьме Италии к нему подсылали 28 "лазутчиков"

Во время пребывания в итальянской тюрьме незаконно арестованному воину НГУ Виталию Маркиву сменили 28 сокамерников. Таким образом сторона обвинения могла пытаться выведать у него определенную информацию.

Об этом освобожденный защитник Украины сам рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Кроме того, Герой рассказал подробности своего несанкционированного задержания летом 2017 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Произошло то, что произошло. Мы с женой приземлились в аэропорту Болоньи, нас встретили мой отчим, моя сестра. И уже когда сели в автомобиль, буквально на выезде с парковки нас остановила патрульная машина карабинеров, впоследствии подъехали еще четыре машины в гражданском. Это были работники итальянской полиции. И состоялся арест. Жизнь остановилась на этой точке – приземление в Италии", – вспоминает Маркив.

По его словам, сначала итальянские правоохранители вообще ничего ему не говорили. Они лишь предоставили бумаги для ознакомления с обвинительными актами. Все по поводу безосновательных обвинений в свой адрес мужчина узнал уже на допросе.

"Во время следствия я был с сокамерниками. 28 человек мне сменили за время всего следственного процесса, а он длился 10 месяцев. С какой целью, я могу только догадываться. Они старались меня разговорить. А что, почему, когда что случилось. По моему мнению, пытались втереться в доверие и что-то выведать. Я вообще не знал, в чем меня обвиняют. Я сказал – я военнослужащий НГУ", – отметил Герой.

Также Маркив объяснил, почему итальянский суд решил присудить ему 24 года (ведь сначала прокурор просил о 17-летнем сроке заключения). По его словам, судья приписала ему несотрудничество с органами следствия. Причина – отказ воина предоставить информацию, которая не подлежала разглашению. Она касалась войны на Донбассе и НГУ, где Маркив проходил службу.

Также воин рассказал, что итальянский суд безосновательно обвинял его в военных преступлениях и пытался героизировать российских террористов "Л/ДНР".

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