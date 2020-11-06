Маркив прибудет на "Свободу слова Савика Шустера"

В пятницу, 6 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" появится освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив. Также ведущий Савик Шустер объяснит избирательный процесс в США и поднимет вопрос возможного локдауна в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или в интернете @shusteronline.

Так, в эфире ток-шоу ожидается:

ЭКСКЛЮЗИВ. Первое выступление в прямом эфире нацгвардейца Виталия Маркива после освобождения из итальянской тюрьмы.

ЭКСКЛЮЗИВ. Савик Шустер объяснит, как проходят выборы в США, и покажет, кто стал бы президентом Украины в 2010 году, если бы у нас голосовали за американской избирательной системе.

Трамп vs Байден: как повлияют на Украину важнейшие выборы в мире?

Настало время вводить локдаун в Украине?

Гости студии:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Виталий Маркив, военнослужащий Национальной гвардии Украины, освобожденный из итальянской тюрьмы;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Петр Порошенко, лидер партии "Европейская Солидарность", президент Украины (2014-2019);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Сергей Рахманин, председатель фракции партии "ГОЛОС";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020)

Ольга Токарюк, соавтор документального фильма "Между двух огней";

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Уильям Тейлор, Временный поверенный в делах США в Украине, Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2006-2009);

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.

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