Маркив прибудет на "Свободу слова Савика Шустера"
В пятницу, 6 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" появится освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив. Также ведущий Савик Шустер объяснит избирательный процесс в США и поднимет вопрос возможного локдауна в Украине.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или в интернете @shusteronline.
Так, в эфире ток-шоу ожидается:
ЭКСКЛЮЗИВ. Первое выступление в прямом эфире нацгвардейца Виталия Маркива после освобождения из итальянской тюрьмы.
ЭКСКЛЮЗИВ. Савик Шустер объяснит, как проходят выборы в США, и покажет, кто стал бы президентом Украины в 2010 году, если бы у нас голосовали за американской избирательной системе.
Трамп vs Байден: как повлияют на Украину важнейшие выборы в мире?
Настало время вводить локдаун в Украине?
Гости студии:
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Виталий Маркив, военнослужащий Национальной гвардии Украины, освобожденный из итальянской тюрьмы;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Петр Порошенко, лидер партии "Европейская Солидарность", президент Украины (2014-2019);
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Сергей Рахманин, председатель фракции партии "ГОЛОС";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020)
Ольга Токарюк, соавтор документального фильма "Между двух огней";
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Уильям Тейлор, Временный поверенный в делах США в Украине, Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2006-2009);
Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.
В сети появились кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.
Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.