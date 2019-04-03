"Маленькая украинская хитрость": Портников резко высказался о вояже Бойко и Медведчука в РФ

Нардеп Юрий Бойко и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук полетели в Москву, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, по факту, ничего не нарушив.

Это подметил украинский журналист Виталий Портников. В своем Telegram-канале он высказал мнение о том, что инициированное правительством разбирательство "не способно изменить суть вещей".

"Потому что дело ведь не в прямом перелете Бойко и Медведчука, а в самом факте их поездки в Москву и встречи с главой правительства страны, которая законодательно объявлена агрессором. Прямой перелет – это просто дополнительный комфорт", – написал публицист.

Медведев, Бойко и Медведчук

Как отметил он, в Москву можно попасть и любым другим путем, к примеру, через Минск, Варшаву, Ригу, Таллин.

"А можно и на прямом поезде Киев-Москва – помнится, предложение министра инфраструктуры Владимира Омеляна о прекращении прямого сообщения с Россией особого энтузиазма у многих его коллег не вызвало. Да и большая часть общества не в восторге", – подчеркнул Портников.

"Если сам патриотизм воспринимается в качестве имитации государственных решений, то почему нельзя летать в Москву – прямо или криво? Если встреча с Медведевым не приводит ни к каким последствиям для участников – прежде всего к политическим и нравственным последствиям – то почему нельзя с ним встречаться? Если наличие бизнеса в РФ у нелюбимого политика воспринимается как преступление, а у любимого – как маленькая украинская хитрость, то почему нельзя такой бизнес иметь?" – спрашивает журналист.

"Дело не в том, что в Москву можно слетать. А в том, что после переговоров с Медведевым можно спокойно вернуться и остаться важным участником политической жизни страны. И занять четвертое место на выборах", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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