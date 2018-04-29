Майское тепло: появился прогноз погоды на начало недели в Украине

В начале новой недели, в период с 30 апреля по 2 мая, всю территорию Украины ожидает солнечная и теплая погода.

Что касается осадков, то их также не будет во всех областях, а температура повысится вплоть до 28-29 градусов тепла, свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В понедельник, 30 апреля, дневная температура воздуха в северных областях и в центре страны составит 24-27 градусов тепла, а ночью — 12-15 градусов.

На юге воздух прогреется до 25-27 выше нуля (в Одессе — до 19-21 градуса), а ночью температура понизится до 10-14 градусов.

Что касается западных областей, то там также ожидается почти летнее тепло — днем столбики термометров поднимутся до 25-28 градусов, а ночью опустятся до 10-14 (в Черновцах — 8-10 градусов).

На востоке сложится примерно такая же ситуация: днем прогнозируется 23-25 градусов тепла, а ночью — от 8 до 13 выше нуля (исключение ожидается лишь во временно оккупированном Луганске, где ночью похолодает до 7-9 градусов).

В Киеве будет сухо и солнечно: днем потеплеет до 24-26 градусов, а ночью следует ожидать 13-15 градусов.

Во вторник, 1 мая, погода везде также будет стабильной. На севере и в центре воздух днем прогреется до 24-27 выше нуля, а ночью —до 12-15 градусов.

На юге максимальная температура в этот день составит 25-27 градусов тепла (несколько холоднее будет лишь в Одессе — 20-22 градуса). Ночью похолодает до 12-14 градусов.

В западных регионах Украины дневная температура будет колебаться в пределах 25-28 выше нуля, а ночная — 12-14 (в Черновцах может опуститься до 10 градусов).

В восточной части страны практически во всех областях будет одинаково тепло — 25-27 градусов днем и 10-13 ночью.

В столице погода будет такой же, как и 30 апреля.

На среду, 2 мая, синоптики обещают северу, а также центральным регионам 25-28 градусов в дневное время суток и 12-15 градусов ночью.

Населенные пункты украинского юга также продолжат наслаждаться теплом — днем температура вырастет до 25-27 выше нуля, а ночью составит 13-15 градусов.

Что касается запада, то там везде будет 26-28 градусов (в Ужгороде возможно и 29), а ночью — 13-15 градусов.

В восточной Украине днем будет аналогичная погода, а ночью несколько прохладнее (12-14 градусов, в Луганске возможно 10 выше нуля).

В Киеве в первый рабочий день новой недели днем воздух прогреется до 26-28 градусов, а ночью столбики термометров снизятся до 13-15 градусов.

Инфографика: Укгидрометцентр

Как сообщал "Обозреватель", синоптик Наталья Диденко рассказала, что с 28 апреля по 1 мая в Украине будет сухая и теплая погода из-за деятельности антициклона.