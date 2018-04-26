Такого не было 137 лет: погода в Киеве побила рекорд

26 апреля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, столбик термометра не опустился ниже 16 °С.

Это на 2,3 °С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1956 году.

"Такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3 °С и соответствует минимальной температуре 17 июля", - отметили в обсерватории.

Как сообщал "Обозреватель", синоптик уточнила прогноз погоды на майские праздники в Украине.