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22 февраля • обновлено в 21:21
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Майор, которого Зеленский обозвал "треплом", подал в суд

5.1т
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Майор ВСУ Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, обратился в суд.

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.

"Мы пытались сделать это раньше, но командование сухопутных войск, игнорируя мои законные права и адвокатские запросы, так и не предоставило материалы расследования, что также является нарушением закона", – заявил он.

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Ковалев заявил, что готовит также другие иски: "Мы хотим увидеть в суде всех нарушителей прав военнослужащих, которые занимают высокие должности".

Майор ВСУ Ковалев и Зеленский

Майор ВСУ Ковалев и Зеленский

Скриншот видео

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Тег
Вооруженные силы Украины
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Лендич Володимир
Лендич Володимир
Ковальов, не здаватись!
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