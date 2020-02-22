Майор, которого Зеленский обозвал "треплом", подал в суд

Майор ВСУ Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, обратился в суд.

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.

"Мы пытались сделать это раньше, но командование сухопутных войск, игнорируя мои законные права и адвокатские запросы, так и не предоставило материалы расследования, что также является нарушением закона", – заявил он.

Ковалев заявил, что готовит также другие иски: "Мы хотим увидеть в суде всех нарушителей прав военнослужащих, которые занимают высокие должности".

Майор ВСУ Ковалев и Зеленский Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.

Недавно в сети всплыло видео, где Ковалев обозвал Зеленского уклонистом. Тот в ответ назвал военного треплом, заявив, что он говорит неправду.

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