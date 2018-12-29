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''Майдан сорвет выборы'': мольфарка предсказала Украине тяжелый год

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В 2019 году Украине предстоит пережить еще один Майдан. А мир в стране наступит через два года.

Об этом рассказала журналистам мольфарка Ольга, которой дар передал известный в Карпатах предсказатель Гой (Андрей Атаманюк), передает ТСН.

"Будет еще Майдан, но не будет долго возня эта. Протесты будут проходить иначе, но тоже с кровью. Будут уже выборы, их прервут. Майдан дальше будет. Будут много раз срывать", — сказала мольфарка.

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По ее словам, во второй тур выйдут мужчина и женщина.

"Война будет два года, но закончится все хорошо. Через два года начнется лучшая жизнь у нас в Украине", — добавила Ольга.

По ее словам, Крым пока не вернется в Украину, но это возможно потом, через много лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее карпатские мольфары предсказали, что в 2019 году Украину ждет перемирие с Россией, а война закончится уже в ближайшие два года.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеВыборы президента Украины 2019
Место
Украина
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Ура! Надо её в раду брать. Она очень умная! А ещё я умный - надо убить всех стариков, потому что кому больше 30 лет - они не панимают европейских ценностей. С ваткой в Европу не войдём!
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