"Люди плакали, стены целовали!" Решилась судьба скандальной церкви Украины

В одном из самых скандальных храмов Украины, Свято-Успенской церкви, в селе Птичья на Ривненщине возобновили богослужения после пятилетнего перерыва.
Это произошло после того, как большинство приняло решение перейти в ПЦУ и суд отменил арест на помещение храма, передает BBC.
"Богом так было дано, чтобы мы на Благовещение зашли в храм. Люди становились на колени, стены целовали. Колокола звонили, а люди плакали!" - отметила хористка ПЦУ Нина Новосад.
Ранее в селе провели приходское собрание: 409 присутствующих поддержали переход к Православной Церкви Украины, 130 – были против.
Тогда же зарегистрировали изменения в устав религиозной общины и внесли необходимые изменения в государственный реестр юридических лиц. После этого суд снял арест на помещение храма.
"Это не новообразованная религиозная организация, а организация, которая действовала с 1991 года, а в 2019 году перешла к ПЦУ. Соответственно, право собственности на храм, на церковные здания перешли к ПЦУ", - рассказал священник ПЦУ Игорь Загребельный.
Свято-Успенская церковь
Однако верующие РПЦ в Украине считают решение собрания и перерегистрацию общины нелегитимными.
"Состоялась подделка документов. Мы уже подали иски в суд, направлены заявления в полицию в Киев, в областное управление полиции, и в Дубно", - прокомментировал священник Григорий Стадник.
Как рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент, РПЦ в Украине рассчитывает решить в международном суде, в ЕСПЧ, вопрос принадлежности церкви.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель РПЦ в Украине митрополит Онуфрий назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины "Томосом рабства, а не свободы".
Митрополит Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.
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