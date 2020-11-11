Ляшко рассказал о трех этапах борьбы с COVID-19 и пояснил, что дальше ждет украинцев

На первом этапе борьбы с COVID-19 было развернуто 30% коечного фонда, на втором, который начался сейчас, – 50%, на третьем развернут временные госпитали.

Об этом в интервью Українському радіо рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что сейчас Украина переходит на второй этап.

По словам Ляшко, в правительстве понимают способности отечественной системы здравоохранения, знают возможности развертывания временных госпиталей на базе санаториев или выставочных центров

"Мы понимаем, какое количество медиков мы можем привлечь к оказанию помощи больным с коронавирусной болезнью, и мы понимаем, когда может наступить предел, когда дальше уже система здравоохранения не справляется. Давайте не будем слышать и искать эти цифры", – сказал санврач.

Также он уточнил, что с переходом на второй этап противостояния пандемии запрещены плановые госпитализации и плановые операции, кроме определенных постановлением о карантине.

"Мы переходим на этап, когда большинство заведений медицинской охраны будет перепрофилировано под оказание медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. Наша задача в этих больницах обеспечить их кислородом, обеспечить необходимыми лекарственными средствами, и обеспечить надлежащую оплату труда медицинским работникам", – подчеркнул замминистра.

Он призвал людей и в частности представителей бизнеса обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, чтобы не наступил третий этап, когда будут разворачивать временные госпитали и привлекать для оказания помощи больным непрофильные учреждения.

"Мы же должны понимать, что и количества работников, в частности медицинских работников, не хватит, чтобы качественно обеспечить на территории всей страны работу тех перепрофилированных учреждений. Это мы видим и на примере Чехии, и на примере Польши", – резюмировал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL: