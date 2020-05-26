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26 мая • обновлено в 11:53
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Скандал с тестами на COVID-19 в Днепре: в Минздраве отреагировали

  • В Днепропетровском областном лабораторном центре был нарушен алгоритм тестирования на коронавирус

  • Минздрав дал рекомендации и намерен вскоре проконтролировать их выполнение

  • Тесты на COVID-19 , сделанные в лаборатории ранее, не будут переделывать

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Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации Днепропетровскому областному лабораторному центру, допустившему нарушение алгоритма тестирования на коронавирус.

Об этом в эфире ObozTV рассказал главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. "Даны рекомендации устранить нарушения, которые были выявлены. В ближайшее время мы снова будем перепроверять, как были выполнены наши рекомендации", - сообщил он.

По словам чиновника, как только в Минздрав поступил сигнал о нарушениях, в лабораторный центр была направлена комиссия из референс-лаборатории Центра общественного здоровья, которая зафиксировала "определенные нарушения алгоритма".

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В результате произошла смена исполняющего обязанности руководителя лаборатории.

"Мы проведем селекторные совещания со всеми руководителями лабораторных центров, где детально разберем эти нарушения, чтобы они не появлялись в других лабораториях", –рассказал Ляшко.

Отвечая на вопрос, следует ли повторно проводить тесты на COVID-19, которые делали в Днепропетровском лабораторном центре, главный санврач уточнил: "Вопрос был не в тестах – вопрос был в нарушении алгоритма. Определенные вещи, которые не были соблюдены в соответствии с инструкцией производителя".

Как писал OBOZREVATEL, в Украине начали делать ИФА-тесты на коронавирус. Одним из первых городов Украины по тестированию стал Львов.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина Днепр
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