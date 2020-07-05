Ляшко озвучил условие победы над коронавирусом в Украине

Украина не сможет победить COVID-19, пока общество и бизнес не будут соблюдать ограничительные меры, введенных Кабмином.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью телеканалу "Украина 24". Он уверен, что рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.

"Коронавирусная болезнь не ушла, она остается рядом с нами. Мы преодолеем все проблемы, если будем работать как единое целое – правительство, местное самоуправление, люди, бизнес. В ином случае будет бой в одностороннем порядке, он может привести к поражениям, которые выразятся в коллапсе системы здравоохранения, летальных случаях, росте случаев заболевания", – сказал Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 3 июля коронавирус в Украине официально подтвержден в 46 763 пациентов. Из них в 876 болезнь была обнаружена за последние сутки.