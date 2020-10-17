Ляшко назвал жесткий локдаун в Украине запасным вариантом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал вероятность полного локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине исключительно запасным вариантом.

По его словам в интервью "Радио Свобода", система здравоохранения в настоящее время справляется с приростом больных COVID-19.

"Сегодня мы регистрируем по 5000-5700 случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тысяч будем справляться. Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных. Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологические нормы и правила", – сказал Ляшко.

Врач отметил, что на национальном уровне делают все возможное, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения и не останавливать экономику.

"Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к украинцам из групп риска из-за увеличения количества случаев коронавируса.