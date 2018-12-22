''Лукавый стал хитрее!'' Одиозный митрополит УПЦ МП угодил в новый скандал

Скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Коваленко) решил увеличить свой автомобильный парк и приобрел микроавтобус.
На роскошную жизнь иерарха обратил внимание журналист Виталий Горбенко и сообщил об этом на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.
"Он посмотрел на весь список, чем владеет, и решил, что маловато, и купил микроавтобус Volkswagen Caravelle (привезти из Европы, растаможить, и цена становится более 850000 грн)", - написал он.
"Лука"вый считает, что стал хитрее, и поэтому оформил авто на своего водителя протодиакона Игоря Мазуренко и еще и зарегистрировал бусик на донецких номерах. Не Лука, а прямо Джеймс Бонд", - подчеркнул Горбенко.
Виталий Горбенко, Facebook
Митрополит Лука
Виталий Горбенко, Facebook
Виталий Горбенко, Facebook
Также он поинтересовался, сколько же верующим в месяц обходится содержание большого автопарка "святого отца".
"Из того что вижу, у Луки скорее всего "автомобильная ломка", поэтому хотя бы раз в месяц надо покупать новую тачку. А нам всем в это время "втирает", что новая Православная церковь Украины преступная и неканоническая. Я теперь хоть понимаю, почему ПЦУ неканоническая, потому что если священники начнут переходить в нее, Лука не сможет покупать дома, новые тачки, часы и т.д." - заключил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука регулярно ездит в Москву и на оккупированные территории Донбасса.
Ранее он похвалил священника, отказавшегося отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка в Запорожье.