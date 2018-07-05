"ЛНР" мобилизует войска: полковник сказал, чего ждать

Мобилизации в оккупированном Луганске проходят регулярно, и ее объявления "властью ЛНР" не является основанием для беспокойства.

"Подобные мобилизации проходят в них регулярно, они прежде всего проводятся для тренировки системы оповещения сбора мобилизационных ресурсов, и для проведения учебных сборов для поддержания индивидуальных навыков военнослужащих, и для восстановления слаженности подразделений и штабов", - сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт, полковник запаса Святослав Стеценко.

По его словам, это плановая подготовка боевиков, и никакой угрозы они не представляют.

"Никакие широкомасштабные наступления с их стороны невозможны, потому что своими силами те соединенные части оккупационных войск, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не могут наступать на группировку украинских войск. Потому что наши войска имеют численное преимущество, и в логистике тоже", - пояснил он.

Тем более, как говорит Стеценко, для широкомасштабного наступления нужно будет задействовать человеческие и технические ресурсы из России, а это бы уже было замечено украинской разведкой.

"Общей мобилизации у них нет, это очень затратно, и объявление всеобщей мобилизации - это признак войны, значит война уже началась. Объявлять общую мобилизацию без готовности плана вести большую войну никто не будет", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, объявления "властью ЛНР" мобилизации в оккупированном Луганске говорит о том, что Украина стоит ожидать обострения ситуации на Донбассе и возможного наступления.