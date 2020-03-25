Летом коронавирус сбавит темпы, но осенью вернется – вирусолог

Летом распространение коронавируса COVID-19 приостановится, но к осени ситуация может снова обостриться.

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Дело в том, что зачастую эпидемиям требуется около двух лет, чтобы "пройти весь мир". Такое заявление сделала доктор медицинских наук Алла Мироненко, которая заведует отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины в интервью НВ.

"Возбудитель, все равно – вирусный или невирусный, если он новый, всегда вызывает острое течение болезни. Дальше есть два выхода. Либо он, заразив большое количество людей, становится более адаптированным к организму и не вызывает значительного числа тяжелых форм, либо исчезает, поскольку его жертвы из-за острого течения болезни не успевают распространять вирус в популяции. Скорее всего, коронавирус идет по первому пути", – отметила она.

По словам доктора медицинских наук, если это действительно так, то, мутировав в легкие формы, COVID-19 закрепится в популяции и, вероятно, приобретет сезонный характер.

"Вероятнее всего, коронавирус дополнит те 200 известных нам, которые вызывают респираторную патологию", – добавила Мироненко.

Вирусолог заявила, что летом коронавирус сбавит темпы, но осенью вернется. Иллюстрация

"До теплого времени как-то мы карантином дотянем. Летом будет передышка, а к осени мы должны быть готовы к тому, что у нас ситуация может опять обостриться. Ведь то, что мы спрятались, нас не спасет. В среднем эпидемии развиваются по такому сценарию, что им требуется около двух лет, чтобы пройти мир, при этом, в зависимости от сезонности, волны заболевания в разных полушариях могут чередоваться", – подчеркнула вирусолог.

По ее словам, людям все равно придется сформировать иммунитет. Доктор наук сказала, что пока вакцины нет, она видит только один путь – переболеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине были официально подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом.

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